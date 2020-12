Começa hoje (2) as inscrições para assessores da vereadora Fernanda Lima

Começa nesta quarta-feira (2) e vão até quinta-feira, as inscrições para o processo seletivo da vereadora eleita Fernanda Lima. As vagas são limitadas aos 200 primeiros.





Inicia às 18h

A vereadora Delegada Fernanda vai escolher os seus assessores na Câmara de Formosa por meio de processo seletivo.





O edital do processo seletivo já foi lançado pela vereadora que vai ocupar uma das 19 cadeiras do legislativo municipal. As inscrições ainda não iniciaram mas o conteúdo programático bem como as fases, já foi divulgado.





Cargo: Chefe de gabinete

Vagas: 1 (uma) imediata e cadastro de reserva

Carga horária: cumprimento de expediente das 8h às 11h e das 13h às 17h, além de acompanhamento de pelo menos cinco sessões noturnas por mês, com início às 19h

Remuneração: R$2.347,12

Principais atribuições:

gestão, planejamento e fiscalização da equipe;

controle de despesas do gabinete e gestão da agenda;

acompanhamento da tramitação de projetos e relatorias;

pesquisa de dados e informações sobre políticas públicas;

representação da parlamentar em reuniões e eventos, quando escalado;

relacionamento com a sociedade civil e cidadãos;

gerenciamento de correspondências eletrônicas (e-mails, Whatsapp) e gestão de contatos do gabinete;

apoio na comunicação das mídias e redes sociais;

toda e qualquer ação necessária para o desempenho do mandato.

Estilo de trabalho: Flexibilidade de horário de trabalho, disponibilidade para viagens; Comprometimento com o projeto de mandato.









Cargo: Assessor Parlamentar

Vagas: 1 (uma) imediata e cadastro de reserva

Carga horária: cumprimento de expediente das 8h às 11h e das 13h às 17h, além de acompanhamento de pelo menos cinco sessões noturnas por mês, com início às 19h

remuneração: R$1.466,95

Principais atribuições:

atendimento ao público;

controle das despesas, dos números e demandas externas da comunidade;

representação da parlamentar em reuniões e eventos, quando escalado,

recebimento e gestão das demandas,

revisão de documentos oficiais e procedimentos internos,

gerenciamento de correspondências eletrônicas (e-mails, Whatsapp) e gestão de contatos do gabinete;

apoio na comunicação das mídias e redes sociais;

toda e qualquer ação necessária para o desempenho do mandato.

Estilo de trabalho: Flexibilidade de horário de trabalho, disponibilidade para viagens; Comprometimento com o projeto de mandato.





