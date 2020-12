O município de Formosa acordou consternado: O falecimento do professor Fabiano Rabêlo, ex-presidente do Conselho Municipal de Educação; ex-dirigente do Sinprefor (sindicato dos servidores municipais), um professor que comprou muitas lutas pela educação.





Fabiano nunca parou de estudar. Sempre se profissionalizou. Era professor da rede municipal de ensino e a paixão pelo estudo sempre foi latente. Não era rara as vezes que os conhecidos o viam na conexão Brasília-Formosa. Sempre estudando e aprimorando.





De educação invejável, pessoa única e que conquistou a amizade por onde passou, Formosa perde mais um dos seus grandes nomes da educação vítima de um crime bárbaro: O professor Fabiano Rabêlo foi encontrado em uma rua vicinal, neste domingo (6), próximo ao Bar da Amanda, caído no chão. A equipe de policiais que chegou ao local, deparou com o corpo com várias perfurações, aparentemente provocadas por esfaqueamento.





Fabiano dava aula de ciência política e pedagogia.





O Entorno Urgente ajudou a escrever a história da cidade e também contou como um professor, de jeito simples, ganhou um mandato e coordenou a educação municipal no Conselho Municipal de Educação -- e foi reconduzido para isto – e mesmo encerrando o mandato não desistiu e continuou estudando.





A história do professor Fabiano é de luta!

Fabiano Rabêlo, PRESENTE!





VELÓRIO: Acontece na Casa Velatória em frente ao Cemitério Central, a partir das 18 horas deste domingo (6). O sepultamento será no Cemitério Cruz das Almas às 9h, nesta segunda-feira.





Uma homenagem do site Entorno Urgente para este professor que também incentivou, desde sempre, este e outros meios de defesa de Formosa. Entramos no coro e cobraremos justiça.