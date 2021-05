Formosa sobe 3 posições no 'Vacinômetro GO' em municípios com mais de 100 mil habitantes

O município de Formosa/GO subiu 3 posições no Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Formosa saltou de 14º lugar para o 11º lugar em aplicação da primeira dose da vacina contra o Covid-19.





A comparação foi feita no Vacinômetro em 26 de abril e o do dia 29 de abril. Esse foi um dos maiores saltos registrados no período.





No vacinômetro de Formosa do dia 30/04/2021, já foram aplicadas 16.839 doses (12.406 na primeira dose e 4.433 na segunda dose). A partir de segunda-feira (3), começará a vacinação dos idosos a partir de 60 anos (clique aqui), serão atendidos por agendamento prévio. O agendamento será na sexta-feira (30), sábado (01), a partir das 13h e segunda-feira (03) de 08h às 17h.

Para fazer o agendamento, ligue: (61) 39811093 ou vá até o Núcleo de Vigilância.