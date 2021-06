Pessoas a partir de 40 anos e trabalhadores da limpeza urbana, imprensa, provedor de internet, distribuição de água ou eletricidade poderão se vacinar contra a covid-19.

Êeee, pessoal! O Show da Vacinação contra Covid-19 avança. 🌾



Chegou a hora de que tem a partir de (40 anos). E também trabalhadores da limpeza urbana, imprensa, provedor de internet, distribuição de água e eletricidade.



Fique atento aos locais de vacinação e horários. No nosso Drive Thru na Expoagro (Pecuária) e também nos postos de vacinação da covid-19 💉



É necessário apresentar RG e CPF, além de comprovante de endereço, caso for aluguel (declaração do locatário autenticada em cartório), contrato ou comprovante profissional – cópia e original. 📔

A vacinação ocorre no Parque de Exposições e nos Postos de Saúde que aplicam o imunizante contra a covid-19. É necessário apresentar RG e CPF, além de comprovante de endereço, caso for aluguel (declaração do locatário autenticada em cartório), contrato ou comprovante profissional – cópia e original.