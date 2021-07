Formosa (GO) completa 178 anos de emancipação no domingo, 1 de agosto.





A Prefeitura de Formosa anunciou que vai retornar com a Rua de Lazer todo último domingo do mês.Nesse domingo (1), aniversário de Formosa, diversas atrações serão oferecidas. A edição especial inicia às 16h e vai até as 20h, na Avenida Tancredo Neves.Vão ser oferecidas atividades livres e atividades que serão coordenadas por profissionais habilitados. Pilates, yoga, capoeira, zumba, boxe, torneios, competições, apresentações e feiras de exposição.No dia 30 e 31 das 17h às 20h no Centro de Artesanato Neuza de Oliveira vai acontecer a Feira de Artesanato e venda de plantinhas.No dia 1 das 9h às 11h acontece no Deck da Mata da Bica atividades de pintura do Mural Cultural e Aula de Yoga com o professor Thiago Vaz. De tarde, das 16 às 20h, no Centro de Artesanato Neuza de Oliveira vai acontecer a Feira de Artesanato e Alimentação, Casa Black MC’s e exposição da artista plástica Vera Schadeck.A estrutura conta com 1500 metros da Avenida Tancredo Neves interditada, 3 quadras de areia, 1 quadra poliesportiva, 2 banheiros, área para piquenique, área para exposições, equipe de professores de educação física e som.