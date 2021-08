A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde aplicou até a sexta-feira (27), cerca de 92.692 doses contra a covid-19 na campanha “Imuniza Formosa”.Foram imunizações em 71.451 vacinados na primeira dose, 17.801 na segunda dose e 3.440 na dose única.Formosa foi uma das primeiras cidades do Entorno do DF a abaixar a faixa de vacinação. Pessoas a partir de 18 anos podem se vacinar no drive-thru do Parque de Exposições e demais pontos de vacinação.