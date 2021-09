Hoje é dia avançar na idade para a vacinação da covid-19. Fique de olho em quem já pode vacinar:

Pessoas de 12 anos ou mais:

(Com deficiência permanente, gestantes e puérperas - até 45 dias após o parto.)

Pessoas de 15 anos ou mais:

(Sem comorbidades)



📍Local: Parque de Exposições (Pecuária)

⏰ Horário: Das 8h às 17h



(Menores de 18 anos serão vacinados somente com o Responsável legal ou Autorização assinada)



⚠️ ATENÇÃO:



Pessoas de 17 a 12 anos será utilizado exclusivamente a vacina (COMINARTY - PFIZER), segundo recomendações do Ministério da Saúde. De 18 anos ou mais, está liberado todas as vacinas!

