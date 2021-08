Confira as informações

A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Meio Ambiente começou um projeto agroflorestal que será modelo para Formosa e região.Está acontecendo a plantação na Fazenda Agro Sustentável de Formosa – FASF mais de 40 espécies: Frutas, tubérculos, hortaliças, legumes e árvores em regime de consorciamento. Todas elas estão seguindo técnicas de sustentabilidade.A meta é tornar a Fazenda Agro Sustentável de Formosa um centro de pesquisa agroflorestal. Assim, será compartilhada as informações teóricas e práticas com as instituições de ensino e a promoção de aprimoramento do cultivo de abundância aos pequenos e médios produtores da agricultura familiar em sintonia com a Secretaria de Agricultura.Toda a produção da Fazenda será gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e destinada aos programas de assistência social e às famílias em estado de vulnerabilidade.Esse projeto agroflorestal também visa ser modelo em sustentabilidade na produção agrícola com restauração dos serviços ambientais e ecológicos da área.Em breve a Fazenda será aberta para visitação. A intenção é transformar essa Fazenda Agro Sustentável em um centro de pesquisa, compartilhado teoria e prática com as instituições de ensino da cidade.A iniciativa também visa o aprimoramento do cultivo de abundância para pequenos e médios produtores da agricultura familiar para maior produtividade. “Para um mundo sustentável é preciso agir agora” é a campanha da Prefeitura de Formosa em parcerias com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Social.