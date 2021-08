A Policlínica localizada na Lagoa dos Santos, em Formosa (GO), realiza cerca de 4 mil atendimentos todo mês em 13 especialidades médicas.Os pacientes são encaminhados por meio das Unidades Básicas de Saúde do bairro e demais unidades da rede.Os agendamentos são feitos através da Central de Regulação do município. De 7h às 17h são para especialidades médicas e 18h às 22h para clínico geral.As seguintes especialidades médicas são oferecidas: Neurologia, Cardiologia, Endocrinologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Psicologia, Ginecologia, Oftamologia, Eletrocardiograma, Dermatologia, Pequenas cirurgias.