Neste domingo (29), acontece mais uma edição da Rua de Lazer. Serão várias atividades durante o trecho da Avenida Tancredo Neves, em Formosa (GO).Torneio Rua de Lazer: Golzinho de Rua; Embaixadinhas; Atividades livres; Feira de ArtesanatoGolzinho de Rua em duplas, categorias: 6 e 7 anos; 8 a 10 anos; 11 e 12 anos; 13 e 14 anosAs inscrições para participar acontece no mesmo dia e local.A feirinha vai acontecer no sábado (28) das 17 às 20h e no domingo (29) das 16h às 18h30. E vai ter feira de artesanato, venda e exposição de plantinhas e praça de alimentação.