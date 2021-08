Pessoas acima de 18 anos poderão se imunizar com a primeira dose.



O horário será das 9h às 14:30 nos seguintes pontos de vacinação:



Distrito do Bezerra: Escola Municipal Deodato Gonçalves da Siqueira



Distrito de Santa Rosa: Escola Municipal Júlio César Lacerda



Distrito do JK: Escola Municipal Euclides Wicar de Castro Parente



A vacinação acontece enquanto durarem os estoques.

Os distritos de Formosa vão receber pontos de vacinação da vacina contra a covid-19 na próxima quarta-feira (25) para a primeira e segunda doses.