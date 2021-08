REPESCAGEM DA VACINA DA COVID-19!

(Terça-feira, dia 24/08/2021 - das 15h ás 22h)

Pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a PRIMEIRA DOSE e quem já está FICANDO para trás na segunda dose. Vamos VACINAAAR!

( Local: Drive Thru - Parque de Exposições)

#ImunizaFormosa #FormosaGoias

A Prefeitura de Formosa informa que na terça-feira (24), das 15 às 22h vai acontecer a Repescagem da vacina contra a covid-19 no drive-thru do Parque de Exposições.As pessoas acima de 18 anos que não se imunizaram com a primeira dose e aquelas que não tomaram a segunda dose da vacina pode se vacinar.Confira nota da Prefeitura de Formosa:A ação faz parte do Imuniza Formosa, programa da Prefeitura para combater a covid-19 no município.