A vacinação contra a covid-19 em Formosa (GO) segue em ritmo acelerado.Dados divulgados pela Prefeitura de Formosa contabilizam que 88.398 doses contra a covid-19 foram aplicadas até esta sexta-feira (20).A quantidade de pessoas que tomaram a 1ª dose foram 68.947 aplicações, na segunda dose foram 16.011 aplicações e 3.440 doses únicas.A vacinação está acontecendo para pessoas com pessoas de 18 anos ou mais.Para a primeira dose, os pontos de vacinação ficam no Parque de Exposições Agropecuárias e na Unidade Básica de Saúde da Formosinha.A segunda dose segue sendo aplicada nos postos: Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina e no Jardim Califórnia.