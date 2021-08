A verba destinada é de 2,5 milhões, sendo que cada família poderá ser contemplada com reforma residencial no valor de até 25 mil reais.





As equipes da prefeitura estarão realizando a pré-seleção das famílias aptas. A AGEHAB fará uma revisão dos documentos encaminhados e a Caixa Econômica fará a triagem final da documentação. A partir daí serão homologadas quais serão as famílias beneficiadas.







Um posto de atendimento está montado na rua 11 do Parque Vila Verde.





Saiba mais

As regras do programa habitacional definem que a Prefeitura escolhe bairros a serem contemplados, e que atendam certos requisitos, como: o bairro estar com todas as residências escrituradas, a renda per capita do bairro não ultrapassar o valor de três mil reais e estar inserido na Zona Especial de Interesse Social.



Para ser um dos beneficiados do programa residencial é exigido: Ter mais de 18 anos ou ser emancipado, a renda da família deve ser de até R$ 2 mil reais, a família estar inscrita no CadÚnico e a residência estar devidamente escriturada e regularizada. O beneficiário não pode ter recebido recursos oriundos da OGU, FAR e FDS nos últimos 10 anos.





A prefeitura de Formosa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Obras, em parceria com a Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, por meio de emenda federal da bancada do Estado de Goiás,