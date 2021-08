Se você adquiriu bilhetes em quantidades para o futuro, poderá solicitar o reembolso do valor pago. (Arrasta para o lado e saiba como) ➡️



Formosa agora tem transporte público e com tarifa zero, os moradores não pagam para usar o transporte coletivo que é subsidiado pela Prefeitura de Formosa.Aqueles usuários que tinham comprado bilhetes e não foram utilizados podem pedir o ressarcimento dos valores. O pagamento será via pix.O usuário deverá apresentar cópias simples do RG, CPF, Comprovante de residência e comprovante de conta bancária (chave pix) e os seguintes documentos originais: bilhetes de passagem do transporte coletivo que foram adquiridos e não utilizados.O local para requerer o ressarcimento é no guinchê do “Transporte para Todos”, localizado na Rodoviária de Formosa.O procedimento para o reembolso foi divulgado pela Prefeitura, confira a nota:Formosa com seus 123 mil habitantes é a maior cidade de Goiás a adotar o transporte coletivo com tarifa zero. Em números nacionais, Formosa é a 3ª maior cidade do país a adotar o transporte público gratuito e a 3ª cidade de Goiás a aderir ao movimento.O transporte em Formosa é subsidiado pelos cofres municipais e é uma saída para a crise que enfrenta o transporte público. Em 2020 a empresa anterior que administrava as linhas municipais saiu das ruas e deixou a população a mercê sem transporte público.