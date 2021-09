A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou o levantamento dos atendimentos do mês de agosto de 2021.Ao todo no mês de agosto de 2021 aconteceram 106.168 atendimentos na rede municipal de Saúde.Foram 26.239 atendimentos nas Unidades Básica de Saúde; 1.380 atendimentos no CAPS II; 1.837 atendimentos TFD; 10.262 na Central de regulação; 1.203 atendimentos do programa melhor em casa; 250 exames de auriculoterapia; 871 realizações de testes (HIV, sífilis e hepatites); 3.190 consultas com especialistas; 1.853 atendimentos do SAMU; 22.009 visitas de agentes comunitários e de endemias; 3.296 atendimentos no Centro de Reabilitação; 5.339 atendimentos na farmácia básica; 3.877 atendimentos na UPA; 39 próteses dentária; 3.916 atendimentos odontológicos; 14.696 procedimentos odontológicos; 5.890 vacinas diversas e 21 atendimentos no CAPS Álcool e Drogas.Confira a relação completa: