O Câmpus Formosa do Instituto Federal de Goiás (IFG) está promovendo a II Jornada de Educação Inclusiva de Formosa (Jeifor). O evento acontece de 19 a 21 de outubro, virtualmente, pelo canal no YouTube NAPNE - IFG Formosa e pelo Google Meet. A Jeifor é voltada para a inclusão e contará com palestras, mesas-redondas, bate-papos e minicursos com especialistas da área. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo Sistema Unificado de Gestão de Extensão e Pesquisa (Sugep) do IFG, no endereço bit.ly/JEIFOR até a data do evento.