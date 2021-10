A Prefeitura de Formosa divulgou o resultado definitivo do Processo Seletivo para contratação de 308 vagas de ensino fundamental, médio e superior.O O processo seletivo foi realizado em uma única etapa, eliminatória e classificatória, denominada Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, cuja execução será de responsabilidade técnica e operacional do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, conforme contrato celebrado entre as partes, em obediência às normas do Edital e observância às leis vigentes.Confira: Faça o download ou veja pelo site do IDIB