Confira o comunicado:

A Prefeitura de Formosa está iniciando o trabalho de informação para a campanha Mães de Goiás.Serão R$ 250 reais para as mães formosenses de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema vulnerabilidade.Para participar as mães devem residir em Goiás; estar com registro atualizado no CadÚnico; estar com a carteira de vacinação de todos os membros da família menores de 10 anos atualizada e ter os filhos entre 6 e 15 anos matriculados na rede de ensino.Em Formosa o atendimento para informações será no Cras I pelo telefone (61) 3981-1107 e 98201-1912; no Cras II 3631-2881 e 98201-5137 e pelo Cadastro Único 3631-5199 e 98425-8930