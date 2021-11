A Prefeitura de Formosa emitiu nota explicando para a população sobre o Auxílio Brasil.As pessoas que recebem pelo bolsa família não precisam fazer recadastramento para receber o Auxílio Brasil.Todas as pessoas já cadastradas receberão o benefício automaticamente, seguindo o calendário habitual do programa anterior, o Bolsa Família.Para inclusão e permanência no novo programa, os dados do Cadastro Único devem ser atualizados a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança como endereço, renda, telefone, entre outros.