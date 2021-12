A Prefeitura de Formosa por meio da secretaria de Saúde, informou que foram retomadas a vacinação da primeira dose para pedestres na USF-01 e no Núcleo de Vigilância Epidemiológica (modo drive-thru, somente para veículos).O cadastro de vacinação estará sendo feito de forma manual, até a normalização pelo Ministério da Saúde da plataforma do SUS. Quem for receber a vacina deverá estar portando documentos pessoais e cartão de vacina.