A Prefeitura de Formosa divulgou que a vacinação contra a covid-19 será realizada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, com acesso apenas para veículos e na USF-01 da Formosinha.Os locais estarão realizando a imunização da dose 1, dose 2 e reforço.ServiçoATENÇÃO, ATENÇÃO!!A partir do dia 17/01/2022, a vacinação será apenas no Núcleo de Vigilância Epidemiológica (somente com veículos) e na USF 01 do Formosinha para melhor atender.Os dois locais de vacinação terá todas as vacinas de D1, D2 e REFORÇO!#FormosaGoias #ImunizaFormosa