Conforme foi divulgado, aconteceu a segunda chamada para entrega dos cartões na terça-feira (25) e quarta-feira (26).



O programa social é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social com filhos de até 6 anos de idade.





Durante neste dois dias foram contempladas mais de 1.000 mulheres formosenses. "É com muito alegria que vamos continuar trabalhando pra fazer o bem de todas as famílias do nosso Município!", disse a secretária Caroline Marques.





A secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama de Formosa (GO), Caroline Marques, participou da entrega de cartões do programa social "Mães de Goiás".