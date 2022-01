O IBGE lançou 118 vagas temporárias para agente censitário e recenseador para o município de Formosa (GO). As inscrições serão feitas no site do IBGE, link logo abaixo.Recenseador serão 104 vagas e a remuneração será por produção. As inscrições vão do dia 15 a 21/01/2022 e a escolaridade é ensino fundamental completo, provas serão em 10/04/2022.Agente censitário municipal serão 2 vagas e a remuneração será de R$ 2.100,00. As inscrições vão do dia 15 a 21/01/2022 e a escolaridade é ensino médio completo, provas serão em 10/04/2022.Agente censitário supervisor serão 12 vagas e a remuneração será de R$ 1.700,00. As inscrições vão do dia 15 a 21/01/2022 e a escolaridade é ensino médio completo, provas serão em 10/04/2022.Mais informações estão no site do IBGE em www.ibge.gov.br