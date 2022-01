A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques foi conferir como estão os assentamentos impactados pelas fortes chuvas da região.Caroline esteve na estrada de Flores de Goiás que dá acesso aos assentamentos Barra 1, Barra Verde e Morrinhos. Esses assentamentos integram o município de Formosa.As doações de cestas básicas, kits de higiene e medicamentos poderão ser entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social.Caroline Marques solicitou doações para as famílias atingidas “Este é o momento de união. Vamos unir as forças e levar um pouco de conforto a essas famílias. Eu como secretária de Desenvolvimento Social sei do impacto que essa solidariedade fará a vida das famílias atingidas. Juntos devemos ajudar essas famílias a reconstruir as suas histórias”, disse.