SERVIÇO:

SHIUUU, vai começar o filme!

Já pensou ter a experiência maravilhosa de assistir um filme ao ar livre, e DE GRAÇA?

A partir do dia 14/01 até 20/01 teremos uma programação bem legal com o DRIVE IN NAS CIDADES!

Local: Parque de Exposições

Uso obrigatório de máscaras! Seguindo todos os protocolos de combate à covid-19.

@circuitocinedrivebsb

A Prefeitura de Formosa anunciou que o Cine Drive-in nas Cidades, com ingresso gratuito, vai estar em Formosa a partir da próxima sexta-feira (14). A programação vai até a quinta-feira (20).Os ingressos ainda não estão disponíveis. Serão liberados na plataforma Sympla.A estrutura vai ser montada no Parque de Exposições (pecuária). O evento é promovido pelo Circuito Cine Drive-in nas Cidades com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.