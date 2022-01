O município de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Educação tornou público o edital de pré-matrículas para vagas de ingresso escolar no ano letivo de 2022, na Rede Pública Municipal de Educação, com preenchimento de vagas na Educação Infantil 2ª Fase Pré Escola ( G4 – Jardim I e G5- Jardim II), no Ensino Fundamental 1ª Fase (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental 2ª Fase (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos-EJA 1ª e 2ª Etapa (1º ao 9º ano), conforme termos definidos neste instrumento.O período de pré-matrícula será entre os dias 10 a 14 de janeiro de 2022, exclusivamente pelo endereço eletrônico: Link: http://gestao.formosa.go.gov.br/sig/app.html#/educacaochamadapublica/indexAs matrículas para novatos nas Unidades Escolares do CAMPO (localizadas na Zona rural deste município) serão realizadas na própria unidade escolar pretendida, somente de forma PRESENCIAL. Período: 11 a 18 de janeiro.Para ingresso no G4 – Jardim I a criança deverá ter idade de 04 anos completos até 31/03/2022, ou 05 anos a completar após 31/03/2022.Para ingresso no G5 - Jardim II a criança deverá ter idade de 05 anos completos até 31/03/2022, ou 06 anos a completar após 31/03/2022.Para ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental – a criança deverá ter idade de 06 (seis) anos completos até 31/03/2022, ou 07 anos a completar após 31/03/2022. 1.5. A criança deverá ter a idade adequada ou completa até o dia 31 de março do ano de 2022. Sendo requisito obrigatório para o ingresso nas turmas da 2ª Fase da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental.Para efetivação da matrícula, o agrupamento idade/série deve atender aos critérios estabelecidos na Resolução Nº 2, de 9 de outubro de 2018 do Conselho Nacional de Educação Básica.Confira o edital completo: