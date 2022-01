VEM AI! - JOGOS ABERTOS 2021 ▶️

Etapa Classificatória FORMOSA 👏🏻

Data: 14 a 16 de JANEIRO

📍Local: Ginásio Tio Luiz e Ginásio Evani Juarez de Paiva

Durante os dias 14 e 16 de janeiro vai acontecer a etapa classificatória Formosa para os Jogos Abertos Goiás.A classificatória vai ser no Ginásio Tio Luiz e Ginásio Evani Juarez de Paiva.A realização é do Governo de Goiás em parceria com a Prefeitura de Formosa.