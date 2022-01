O Centro de Artesanato Neuza de Oliveira está com as inscrições abertas para ocupação do espaço. O artesão deve seguir o termo de conduta estabelecido.Para participar da seleção deve deixar o currículo na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Avenida Tancredo Neves, n. 317 – Mata da Bica) ou no Centro de Artesanatoo Neuza de Oliveira, falar com Adriana.Os currículos serão analisados e a Prefeitura vai entrar em contato logo em seguida.