O Centro Comercial Ibrahim Jorge - Feira Coberta - vai receber no próximo sábado (8), a partir das 20h, o “Cultura na Feira”. O cantor Charles Valente e artistas regionais irão se apresentar.A Feira de Artesanato também vai estar no local.Em parceria com o Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, o cantor Charles Valente escolheu realizar o projeto “Cultura na Feira” passando por 10 cidades do Nordeste Goiano e Formosa não poderia ficar de fora! 👏🏻Dia 08 (próximo sábado) às 20:00, teremos show de Charles Valente e cantores regionais na Feira Coberta, em um evento totalmente gratuito para a população formosense. Além dos shows, também teremos Feirinha de Artesanato no local. Contamos com a presença de todos.O evento conta com o apoio da Prefeitura de Formosa.