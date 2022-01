“Com a primeira pausa estável das chuvas nessas últimas semanas, reunimos toda nossa equipe este final de semana para realizar a manutenção com tapa-buracos na cidade, além do nivelamento e aplicação de microrrevestimento para a reconstrução das ruas que foram danificadas”, revelou a Prefeitura em nota.

