A Prefeitura de Formosa realizou a cerimônia de posse dos Gestores e Vice-gestores das unidades de públicas municipais. O evento foi realizado no Auditório da Universidade de Goiás – Câmpus Formosa.O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação. A gestão dos empossados será de 2022 a 2024.Em nota a Prefeitura destacou “Uma noite maravilhosa e um momento ímpar não só para educação, mas para a vida profissional dos professores que assumiram a tarefa árdua de comandar a direção de uma escola”, disse.O evento foi com público reduzido seguindo todas as recomendações de prevenção à Covid-19.