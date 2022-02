Confira o edital em pdf [clique aqui] ou visualize abaixo:

A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Educação convocou mais profissionais do processo seletivo simplificado 001/2021 por meio do ato de convocação n. 008/2022.Foram convocados professor de atividades – PCD (pessoa com deficiência), professor de atividades (ampla concorrência), professor de ciências (ampla concorrência), professor de geografia (ampla concorrência), professor de matemática (ampla concorrência), professor de história (ampla concorrência), professor de educação física (ampla concorrência), professor de português (ampla concorrência), professor intérprete de libras (ampla concorrência), agente de serviços de higiene e alimentação (ampla concorrência).