A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Formosa proporcionou um espaço de diálogo, idealizada para atender adolescentes do sexo feminino, em parceria com alunas do curso de costura do SENAC-DF, que fomenta a autoestima, comunicação, poder de decisão e dignidade com a escolha.O encontro resultou em customização de roupas usadas, previamente selecionadas, expostas em cabides e araras, incentivando, também, o consumo sustentável e o empreendedorismo vinculado à moda de forma alternativa, integrando com a comunidade, a partir da promoção de momentos de lazer e cultura entre as adolescentes da unidade de acolhimento Mãe Social I e as colegas de escola escolhidas por elas para participarem do evento.