Em nota, a Prefeitura disse que em breve terão novidades e boas notícias para a contribuição do turismo no município.

Formosa (GO) esteve presente na solenidade que marca a atualização colaborativa do "Mapa do Turismo". A nova ferramenta vai aprofundar o conhecimento dos cenários locais.A Secretaria de Turismo e Cultura, esteve em Brasília-DF nesta quarta-feira (02), para cumprir importantes demandas para o turismo. A secretária Pâmella Miranda destacou que "Vem colocando Formosa em evidência e dando a visibilidade que a nossa cidade sempre mereceu", disse.