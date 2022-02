A Prefeitura de Formosa vem realizando diversas ações na zona rural do município. Para o escoamento da produção e melhor trafegabilidade nas vias, equipes da secretaria de Transportes estão fazendo cascalhamento e patrolamento.

Nesta semana receberam as intervenções as estradas do Bandeirinha, Santa Leocádia, Piratininga, P. A São Francisco e Santa Rosa.

Mais localidades vão receber essas ações da Prefeitura.