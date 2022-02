A Prefeitura de Formosa segue aumentando sua frota de veículos para atendimento à população. Na tarde desta quarta-feira (02), foi entregue para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um veículo Fiat Toro.





O prefeito Gustavo Marques entregou a chave do veículo na mão do secretário de Meio Ambiente Ian "A aquisição vêm para melhorar o atendimento e atender todas as demandas da Secretaria" disse o prefeito Gustavo.