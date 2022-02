A Secretaria de Saúde de Formosa por meio da Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária, iniciaram uma Ação coletiva promovendo a campanha educativa contra o Aedes Aegypti, mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e Zika. Foram visitadas escolas e bairros.Durante a semana o combate à dengue aconteceu nos Distritos de Santa Rosa e JK. Agentes de Endemias com drones fiscalizaram imóveis abandonados. A iniciativa visa cobrir áreas maiores para auxiliar nas vistorias e aumentar a eficiência do processo de detecção.Para auxiliar nas vistorias e aumentar a eficiência do processo de detecção, a Prefeitura de Formosa adquiriu um drone visando cobrir áreas maiores.O drone também é usado para chegar em áreas de difícil acesso, na parte superior de casas e prédios, onde se formam depósitos de água não percebidos quando vistos de baixo, além de caixas d´água abertas ou com tampas quebradas. Seu uso ajudará a combater de forma mais eficaz os focos que podem resultar em doenças para a população.