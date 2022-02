A Prefeitura de Formosa vem realizando diversas ações para frear o aumento dos casos de dengue no município. Estão sendo realizadas ações na cidade, nos distritos e zona rural.Em levantamento feito pela Vigilância Ambiental, órgão vinculado à secretaria de Saúde, durante os dias 1º de janeiro a 4 de fevereiro de 2022, os bairros Setor Nordeste, Parque Lago, Jardim Planalto e Centro aparecem com maior incidência de casos de dengue notificados. O Distrito do Bezerra também aparece no levantamento.Em nota a Prefeitura sugere “O COMBATE a DENGUE não pode entrar em QUARENTENA! Neste período chuvoso os cuidados precisam ser redobrados. Não deixem água parada, é hora de passar o pente fino no quintal, e eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti! FAÇA SUA PARTE!”, pontua.