A Folia Mirim é organizada pela Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Diocese de Formosa.

A criança Maria Luisa Vieira Chaves matriculada no CMEI Maria Aparecida Hamu Opa foi sorteada a nova imperatriz da Folia Mirim da Festa do Divino Espírito Santo – 2022, o famoso Divininho.Maria Luisa é matriculada no Maternal II-A. A mãe da criança acompanhou o sorteio e se emocionou com o resultado.A solenidade contou com a presença da Foliã e da Imperatriz da Folia da cidade.O sorteio foi acompanhado pela secretária de Educação Sizélia de Abreu e da primeira-dama Caroline Marques. Para participar os pais ou responsáveis tiveram que autorizar. No sorteio os pais ou responsáveis estavam acompanhados das filhas.Ainda falta o sorteio do Folião da Folia Mirim.