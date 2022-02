Aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), o sorteio do Folião da Folia Mirim da Festa do Divino Espírito Santo. O evento aconteceu na Escola Itiquira.O folião mirim de 2022 é a criança Luan Rafael Ferreira de Araujo.Na segunda-feira (7), a criança Maria Luisa Vieira Chaves matriculada no CMEI Maria Aparecida Hamu Opa foi sorteada a imperatriz da Folia.A Festa do Divino Espírito Santo é uma festividade religiosa presente há mais de um século em Formosa e nos últimos anos a Folia Mirim, participa preservando a manifestação cultural para as próximas gerações.Primeiro aconteceu o sorteio das unidades municipais de onde sairiam o Folião e a Imperatriz. Depois do CMEI Maria Aparecida Hamu Opa ser escolhido como Imperatriz e a Escola Itiquira o Folião, as unidades sortearam entre seus alunos. Os pais participaram do processo autorizando a inserção do nome das crianças no sorteio e estiveram presentes no sorteio da Imperatriz e do Folião.