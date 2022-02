A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve presente em Goiânia para uma capacitação do ICMS ecológico, SIGA e credenciamento dos municípios de Goiás no sistema de licenciamento ambiental, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Não é um novo imposto, mas sim a introdução de novos critérios de redistribuição de recursos do ICMS, que reflete o nível da atividade econômica nos municípios em conjunto com a preservação do meio ambiente.