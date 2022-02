A Prefeitura de Formosa realizou nesta quinta-feira (17), mais uma edição do Social no seu Bairro – Edição Parque Lago e São Benedito.As tendas foram montadas na rua 11 do Parque Lago, local que faz divisa com o bairro São Benedito.Diversos serviços foram oferecidos para a população. Cadastro para benefícios da OVG e Bolsa Família; Inscrições para oficinas e cursos do Social; Exames, consultas médicas, orientação odontológica e nutricional; Vacinação contra covid-19 e infantil com atualização da caderneta de vacinas; Atendimento psicológico; Financiamento do Goiás Fomento de até R$ 12.500,00 para pequenos comerciantes; Orientação do SEBRAE; Atendimento do PROCON; Mutirão de limpeza; Feira de artesanato; Apresentações culturais e outras atividades.A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques explicou “O Social no seu Bairro é um conjunto de ações que amparam o cidadão em suas necessidades. Nós estamos aqui por vocês população”, disse.O prefeito Gustavo Marques no evento conversou com os moradores e pediu para que apontem os locais que estão necessitando de intervenções pela Prefeitura.