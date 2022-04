Neste sábado (30), a Prefeitura de Formosa promove o “Vacine JÁ Influenza e Sarampo”. As unidades abrem 08h e vão até às 17h.LOCAIS:USF-02 PAMPULHA // USF-03 CALIFÓRNIAUSF-04 AMÉRICA // USF-06 BEZERRAUSF-07 JK// USF-09 OLIVEIRAUSF-10 PARANÄ // USF-11 SETOR SULUSF-12 BELA VISTA // USF-13 PARQUE LAGOUSF-14 VILA VERDE // USF-15 VILA CAROLINAUSF-16 NOVA FORMOSANÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(Crianças e Adultos)DRIVE-THRU NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (Somente de 18 anos acima no Drive Thru)(LEVAR CARTÃO DE VACINA E O CARTÃO DO SUS)