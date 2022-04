A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Educação realizou na noite desta quarta-feira (6) o Lançamento do programa ALFA MAIS Formosa Goiás.O Objetivo do programa AlfaMais é reduzir os índices de alfabetização incompleta e letramento insuficiente entre as crianças matriculadas nas rede pública municipal.Para que a alfabetização das crianças seja concluída na idade certa e de forma completa, estado e municípios trabalharão juntos na execução de ações voltadas a professores e estudantes da Educação Infantil e 1º, 2º e 5º anos do Ensino Fundamental.