A Prefeitura de Formosa divulgou que já foram disponibilizados a dose de reforço da covid-19 para os adolescentes entre 12 e 17 anos.É necessário aguardar o intervalo de 4 meses entre as doses.A vacinação acontece no Núcleo de Vigilância Epidemiológica (no drive-thru das 8h às 16h30 e pedestres das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h30) e na USF-03 do Jardim Califórnia, na Rua dos Dominicanos, Qd. 22, n. 32, Jardim Califórnia (8h às 16h30).Os documentos necessários são: Cartão do SUS, documentos pessoais e cartão de vacina.