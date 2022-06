A cidade de Formosa vai receber neste sábado (2) e domingo (3), o 10º Festival de Manobras Radicais de Formosa – GO.O evento vai contar com a presença de grandes pilotos nacionais. No sábado o evento inicia a partir das 20h. No domingo a programação inicia às 13h.O local vai ser o Parque de Exposições de Formosa. A entrada é franca com 1 kg de alimento.