A Prefeitura de Formosa divulgou os números alcançados no 8º Mutirão de Goiás. O evento realizado no município alcançou mais de 77 mil atendimentos com mais de 30 mil pessoas atendidas.A 8ª edição do Mutirão de Goiás foi realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Formosa. A programação aconteceu sábado e domingo, no Jardim Califórnia. Foram entregues cartões dos programas Mães de Goiás e Aluguel Social. O evento teve a oferta 4200 vagas de emprego.Na saúde, foi possível ter acesso a consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, ecocardiograma, eletrocardiograma, doppler, cadastro de medula óssea, doação de sangue, mamografia e exames citopatológicos, entre outros serviços. Quem visitou os estandes pode fazer corte de cabelo; registro de certidões de nascimento, casamento e de óbito; emissão de passaporte do idoso; carteira do deficiente e carteira do autista.Novidade, o serviço de consultoria financeira e planejamento esteve disponível para micro e pequenos empresários da região, assim como o cadastramento e renovação da carteira do artesão. A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) entregou benefícios como andadores, bengalas, kits de fraldas descartáveis geriátrica e infantil (para crianças com até dois anos de idade), leites especiais (para crianças com até um ano), cadeiras de rodas padrão e higiênica, muletas, colchões caixa de ovo e enxovais de bebê para gestantes e mães de crianças com até um mês de vida.Nos guichês do Vapt Vupt, foram disponibilizados serviços do Detran, Saneago, Secretaria da Economia e Ipasgo, como parcelamento do IPVA e emissão da 1° e 2° via do CPF. Já no Expresso Totem, os cidadãos poderão acessar mais de 20 opções digitais, como impressão da 2ª via da fatura de água, consulta de débitos, entre outros. “Vamos levar a Formosa o Mutirão completo e atender o maior número possível de pessoas. Não é necessário fazer nenhum tipo de agendamento, é só chegar e pegar a senha”, explicou o coordenador do Mutirão, Paulo Ortegal.