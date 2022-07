“Lugar de mulher é onde ela quiser! O Encontro de Mulheres do PP em Formosa foi um sucesso!”, disse a primeira-dama de Formosa, Carol Marques.Cerca de 200 lideranças femininas de Formosa e região estiveram presentes. “Foi para lutar pela participação e igualdade de oportunidades para mulheres em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”, disse uma participante do evento.Carol agradeceu os participantes “Agradeço a presidente mulher interina do PP Larissa Ferreira pela organização do evento e agradeço ao presidente do PP nosso querido Alexandre Baldy, esse jovem cheio de garra, muita competência e muito serviço prestado a população goiana”, pontuou. “Obrigada a vereadora Roberta Brito; a vice-prefeita de Iporá, Maysa Cunha e ao prefeito Gustavo Marques por prestigiarem nosso encontro regional de mulheres. Obrigada a todas as mulheres que aceitaram o convite de participar deste movimento”, complementou.O evento aconteceu no Sofisticato Park Hotel, na saída sul. O início foi às 18h com palestra sobre o empoderamento feminino.