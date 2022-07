Texto: Cristiani Honório/Assessoria de Comunicação Social do MPGO.

Denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foi recebida pela Justiça, que determinou o afastamento de Acinemar Gonçalves Costa do cargo de vereador de Formosa por 180 dias e o uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi denunciado por associação criminosa, falsidade ideológica e peculato, juntamente com o ex-motorista da Câmara de Vereadores Arley Rodrigues D’Abaddia e o ex-procurador do Legislativo municipal João Marcelo Hamú Opa Silva.O promotor de Justiça Douglas Chegury, titular da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, denunciou os três envolvidos em razão de fraudes no pagamento de diárias da Câmara no final de junho deste ano, tendo a denúncia sido recebida pela 3ª Vara Criminal de Formosa nesta segunda-feira (4/7).Segundo ele, as investigações começaram no primeiro semestre de 2021, com o objetivo de apurar desvios de recursos públicos pelo pagamento ilegal de diárias. Com a quebra do sigilo bancário dos denunciados, verificou-se diversos pagamentos de diárias relativos a viagens para Goiânia, em especial em benefício de Acinemar e Arley, sendo que eles não saíram do município.Ainda de acordo com o promotor, o então procurador da Câmara também foi flagrado em uma das fraudes, pelo mesmo motivo. Conforme a denúncia, Acinemar, inclusive, teria informado falsamente nos pedidos de diária que estaria com o presidente da Casa e omitiu na prestação de contas o que realmente teria ocorrido, acobertando o seu superior.Foi apurado ainda, de acordo com o relatado na denúncia, que, além de não se deslocarem aos destinos informados, Acinemar ainda recebia parte dos valores pagos a seu assessor e ao ex-motorista da Câmara Arley. A investigação verificou que os valores eram creditados na conta do filho de Acinemar. Práticas similares foram constatadas durante o monitoramento realizado pela promotoria local.